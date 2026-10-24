Диетолог объяснила, почему каша ненадолго насыщает Диетолог Джутова посоветовала добавлять белковые продукты к каше на завтрак

Москва24 окт Вести.Быстро наступающий голод после каши на завтрак может быть связан с недостаточно сбалансированным составом блюда. Об этом Газете.ru сообщила врач-диетолог Марьяна Джутова.

По словам специалиста, крупы обеспечивают организм углеводами и клетчаткой, однако для полноценного приема пищи их рекомендуется дополнять яйцами, творогом, йогуртом, орехами, семенами или ягодами.

Диетолог отметила, что содержащийся в овсянке бета-глюкан способен замедлять пищеварение и продлевать ощущение сытости. Тем не менее даже такая каша не гарантирует отсутствия голода в течение нескольких часов.

Значение имеет и степень обработки крупы: цельные зерна обычно содержат больше пищевых волокон, чем продукты глубокой переработки.

Если чувство голода регулярно возникает вскоре после еды, Джутова советует обратить внимание не только на состав и размер порций, но и на качество сна и уровень физической активности.

Ранее диетолог Римма Мойсенко рассказала, что апельсины и яблоки могут насыщать лучше хлеба при одинаковой калорийности. По ее словам, это связано с объемом пищи.