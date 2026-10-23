Мойсенко: поздний отход ко сну может нарушить привычный режим питания Диетолог объяснила, как режим сна и вечернее переедание влияют на аппетит

Москва23 окт Вести.Поздний отход ко сну и обильный ужин могут влиять на аппетит и провоцировать отсутствие желания завтракать по утрам. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко.

Она отметила, что при коррекции пищевых привычек важно начинать с изменения образа жизни.

Разговор всегда начинается с модификации образа жизни, и это крайне важно. Потому что, если человек будет поздно ложиться спать, разумеется, у него будет либо утренний аппетит, либо его полное отсутствие. Потом к обеду он говорит: "Я утром не хочу, как правило, завтракать". Все потому, что вечером накануне он съел достаточно большое количество пищи, и у него уже вечером не работает соматотропный гормон, который всю предыдущую, за сутки съеденную пищу, помогает укладывать и формировать из нее гормоны, ферменты и так далее пояснила диетолог

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