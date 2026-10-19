Зинатуллина: сон и спорт помогают восстановить силы и справиться с хандрой Психолог объяснила, как справиться с осенней хандрой на рабочем месте

Москва19 окт Вести.Полноценный сон, физическая активность и увлекательные занятия помогают восстановить силы и справиться с осенней хандрой в офисе. Об этом ИС "Вести" рассказала кандидат психологических наук, психолог, доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета "Экстремальная психология" МГППУ Азалия Зинатуллина.

Как отметила психолог, если названные меры не дают результата — стоит обратиться к врачу, поскольку причиной плохого психического и физического самочувствия могут быть и реальные проблемы со здоровьем.

И сон, и спорт — это прямо-таки первые самые основные базовые действия, которые действительно восстанавливают. И, конечно же, если есть какие-то увлекательные занятия, вот хотя бы самые простые, самые элементарные, то будет здорово, если тоже их внедрить. Но если и это не помогает, то, конечно, нужно понимать, что, скорее всего, надо обратиться к врачу. Бывает элементарно гормональный сбой или нехватка витаминов пояснила Зинатуллина

Кроме того, психолог обратила внимание на роль руководства в поддержании благоприятной рабочей атмосферы. По словам эксперта, если сотрудник не понимает, что с ним происходит, важно своевременно заметить изменения в его состоянии и принять необходимые меры, так как со временем это может привести к снижению качества его работы

По словам Зинатуллиной, важно помнить, что у каждого человека есть свои личные границы и поэтому не стоит переносить чужие проблемы на себя.