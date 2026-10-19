Зинатуллина: важно помнить, что у каждого человека есть свои личные границы Психолог объяснила, почему не стоит переносить проблемы коллег на себя

Москва19 окт Вести.Не стоит переносить чужие проблемы на себя и постоянно быть в хорошем настроении, так как у каждого человека свои жизненные обстоятельства, поэтому важно уважать личные границы окружающих.

Об этом рассказала ИС "Вести" кандидат психологических наук, психолог, доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета "Экстремальная психология" МГППУ Азалия Зинатуллина.

По ее словам, важно понимать, что каждый справляется со своими переживаниями по-разному, и поэтому не стоит воспринимать чужие эмоции как собственные.

Первое, наверное, самое основное правило, что у каждого есть свои границы, те самые, и понятно, что у разных людей есть разные жизненные обстоятельства. И здесь уже, исходя из того, что вот, например, у одного коллеги что-то произошло неприятное внутри семьи, у другого коллеги не получилось сделать что-то по работе. Но причины-то разные, и решаются эти дела тоже по-разному. Поэтому важно здесь просто помнить и разграничивать, что мы как бы не одно целое, мы разные люди, у нас разные жизненные обстоятельства. И вот про это помнить. То есть, чтобы не переносить чужие проблемы на себя. Я хочу напомнить, что нормально быть в плохом настроении, нормально не хотеть радоваться иногда. То есть здесь как бы нет задачи, чтобы всегда быть веселым и притворяться, что у меня все замечательно. Такой задачи нет. Мы все имеем право иногда грустить, печалиться отметила психолог

Также Зинатуллина объяснила, почему настроение коллеги может вызвать тревожность у всего коллектива.