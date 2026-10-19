Плохое настроение коллеги может вызвать тревожность у всего коллектива Психолог объяснила, почему негатив одного сотрудника влияет на настроение коллег

Москва19 окт Вести.Офисные сотрудники все чаще сталкиваются с тревожностью, раздражительностью и упадком сил, при этом настроение одного человека может постепенно распространяться на весь коллектив.

О том, почему коллеги перенимают негативные эмоции и как правильно поддержать человека в такой ситуации, рассказала ИС "Вести" кандидат психологических наук, психолог, доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета "Экстремальная психология" МГППУ Азалия Зинатуллина.

По словам психолога, окружающие могут откликаться на негативные эмоции коллеги, если сами находятся в состоянии хронической усталости или переживают неприятные события. В таком случае чужое плохое настроение становится дополнительным поводом для тревоги, поскольку затрагивает уже существующие эмоциональные проблемы.

Это правда, такое существует. Но нужно понимать, что, скорее всего, у этих людей, которые поддерживают этот негатив у одного из коллег, до этого было что-то неприятное, возможно, есть хроническая усталость, может быть, есть какие-то другие симптомы, по которым на самом деле уже были признаки того, что "что-то со мной не так". Но здесь, естественно, появляется кто-то, и я подключаюсь под это, потому что во мне это тоже отзывается отметила Зинатуллина

Психолог также подчеркнула, что не стоит игнорировать изменения в поведении коллеги. По ее словам, важно спокойно обратить внимание человека на его состояние и дать понять, что окружающие замечают его переживания, а не игнорировать – это первое правило в данной ситуации.

Максимум, что можно сказать, заметить, да, что я действительно обращаю внимание, что в последнее время ты стал очень грустным, например. Или я начинаю за тебя переживать, потому что слышу, что ты там за что-то переживаешь. Это первое. И второе, можно спросить, может быть, нужна какая-то помощь? пояснила Зинатуллина

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