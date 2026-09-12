Москва12 сен Вести.Руководителю необходимо следить за эмоциональным состоянием коллектива и владеть психологическими методами для того, чтобы избежать выгорания сотрудников. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала независимый эйчар-специалист Зулия Лоикова.

Эксперт отметила, что наблюдать за настроением в коллективе – одна из задач руководителя, потому что от этого зависит производительность и качество работы.

Очень важно руководителю владеть такими психологическими методами, как простая беседа, и [уметь вести] не только мотивационный разговор, когда нужно выполнить высокие показатели, а в целом [необходимо] держать руку на пульсе, знать, что и у кого как происходит: карьерный трек, какие роли можно предложить, какие задачи кому поручить. Если в компании не описаны уровни, критерии, шаги роста, сотрудник не понимает, что именно нужно сделать для того, чтоб стать заметным или повысить свою стоимость или повысить свой авторитет сообщила эксперт

Она также перечислила основные факторы, которые демотивируют сотрудников.

Бывает закрытая плоская организационная структура. В некоторых компаниях мало позиций… Плюс бюджетные ограничения, отсутствие ставок, либо такая бывает еще ситуация, когда создается золотая клетка для сильных исполнителей, то есть сотрудника сознательно держат на ключевой операционной роли. Потому что он делает критически важную работу, и если его оттуда убрать, все развалится добавила Лоикова

Ранее психолог Виктория Шиманская рассказала, что у офисных сотрудников появился новый термин – "ржавление", то есть состояние, когда силы работать есть, но сама деятельность наскучила и потеряла смысл. По ее словам, такое состояние вскоре может привести к выгоранию.