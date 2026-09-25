Врач Новикова предупредила, что напряжение может усиливать дискомфорт в горле

Врач рассказала о связи стресса с болью в горле Врач Новикова предупредила, что напряжение может усиливать дискомфорт в горле

Москва25 сен Вести.Длительное эмоциональное напряжение может сопровождаться болью или дискомфортом в горле, однако объяснять такие симптомы только стрессом без исключения других причин не следует. Об этом RT рассказала врач-оториноларинголог клиники "Атрибьют" Яна Новикова.

Она отметила, что при стрессе повышается тонус мышц.

Во время стресса повышается тонус мышц шеи, глотки и гортани, меняется дыхание, человек чаще сглатывает, прочищает горло или перенапрягает голос пояснила специалист

По ее словам, неприятные ощущения также могут усиливаться из-за сухости во рту, недосыпа, высокой голосовой нагрузки, бруксизма и напряжения жевательных мышц. Некоторые пациенты вместо боли ощущают сдавление, "ком" или инородное тело в горле.

При этом стресс сам по себе не вызывает инфекционного воспаления миндалин или глотки. Он может повысить чувствительность к боли и сделать уже существующий симптом более заметным.

В первую очередь врач рекомендует исключить респираторные инфекции, постназальный затек, воздействие сухого воздуха и раздражающих веществ, перенапряжение голоса, а также заболевания гортани, пищевода, щитовидной железы и височно-нижнечелюстного сустава.

Рефлюкс также может обсуждаться, но устанавливать его только по жалобам на горло и сразу назначать длительное лечение некорректно отметила Новикова

Если органических изменений не обнаружено, специалист рекомендует междисциплинарный подход. В зависимости от ситуации могут потребоваться консультации гастроэнтеролога, стоматолога, фониатра или специалиста по психическому здоровью.

Обратиться к врачу особенно важно, если боль сохраняется более 2-3 недель, усиливается, преимущественно возникает с одной стороны или сопровождается затруднением глотания, осиплостью, одышкой, высокой температурой, образованием на шее, кровью или необъяснимым снижением веса.