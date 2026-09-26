Врач Степанова: случайный хруст в суставах без боли обычно не означает артроз

Врач рассказала, когда хруст в суставах считается нормой Врач Степанова: случайный хруст в суставах без боли обычно не означает артроз

Москва26 сен Вести.Хруст в суставах далеко не всегда означает проблемы с ними. Звук может появляться вследствие движения газов в суставной жидкости или смещения сухожилий и связок. Об этом сообщила артролог АО "Медицина" Наталья Степанова в беседе с "Газетой.ru".

Возникающий время от времени хруст, не сопровождающийся болью, зачастую не указывает на артроз. Сустав может издать характерный звук при некоторых движениях, однако при этом нормально функционировать и не приносить дискомфорта, рассказала Степанова.

Отдельная история – возрастные изменения. Со временем хрящевая ткань может становиться менее эластичной, а сустав хуже переносит нагрузку. На этом фоне могут появляться звуки при движении, однако связывать любой хруст исключительно с артрозом тоже неправильно пояснила врач

Она предупредила, что насторожиться стоит при возникновении при хрусте боли, припухлости, покраснения или ощущении жара в области сустава. Выраженная скованность утром и ограничение движений также сигнализируют о необходимости обратиться к врачу.

Особое внимание суставам стоит уделить после травмы. Если хруст появился после повреждения и сопровождается резкой болью или ощущением, что сустав "заклинивает", откладывать визит к специалисту не следует рекомендовала Степанова

По словам артролога, щелчки и хруст часто происходят у детей. Если они не сопровождаются неприятными ощущениями, то, вероятнее всего, серьезных проблем нет.

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