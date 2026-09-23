Невролог Толстова: боль при чихании может говорить о грыже в спине

Невролог назвала неочевидный признак грыжи межпозвоночных дисков Невролог Толстова: боль при чихании может говорить о грыже в спине

Москва23 сен Вести.Боль при чихании может указывать на наличие межпозвоночной грыжи. Об этом рассказала врач-невролог Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Наталья Толстова.

В интервью NEWS.ru она пояснила, что данный симптом помогает различать корешковый синдром и мышечный.

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