Москва23 сенВести.Боль при чихании может указывать на наличие межпозвоночной грыжи. Об этом рассказала врач-невролог Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Наталья Толстова.
В интервью NEWS.ru она пояснила, что данный симптом помогает различать корешковый синдром и мышечный.
[При грыже межпозвонкового диска] боль усиливается при кашле, чихании или натуживаниисказала эксперт
Ранее врач Сара Марин Бербелл предупредила, что частый прием ибупрофена может негативно сказаться на работе почек.