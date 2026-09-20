Убийца почек: врач Сара Бербелл рассказала о вреде ибупрофена Врач Бербелл: частый прием ибупрофена негативно влияет на почки

Москва20 сен Вести.Частый прием ибупрофена может негативно сказаться на работе почек, предупредила врач Сара Марин Бербелл в интервью изданию El Confidencial.

Ибупрофен - это популярное лекарственное средство, которое относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Он широко применяется во всем мире для снятия боли, уменьшения воспаления и снижения температуры.

Специалист напоминает о важной медицинской истине. НПВП при частом и бесконтрольном применении действительно наносят серьезный удар по почкам.

Принимать ибупрофен изредка - это одно, но использование его еженедельно - совершенно иное предупредила врач

По словам эксперта, разовый прием таблетки при головной боли относительно безопасен для здорового человека. Однако если принимать препарат каждую неделю, токсический эффект накапливается. При этом ухудшение работы почек часто происходит бессимптомно и обнаруживается только по анализам крови.

В качестве примера Бербелл привела пациентку, которая годами пила препарат из-за менструальных болей. Со временем анализы показали нарушения функции почек.

Специалист подчеркнула, что регулярный прием обезболивающих лишь маскирует симптомы, мешая вовремя диагностировать и вылечить основное заболевание.

Также клинический фармаколог, заведующая отделением клинической фармакологии Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Любовь Селиванова рассказала, что ибупрофен может повреждать слизистую оболочку желудка вне зависимости от того, в какой форме их принимать.