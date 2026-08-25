"Приступы паники и беспокойство": врач напомнила об опасности энергетиков Врач Кашух: не существует безопасной дозы энергетика

Москва25 авг Вести.Врач-гастроэнтеролог и эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух в интервью RT предупредила об опасности энергетических напитков.

Она объяснила, что в отличие от обычного кофе кофеин из энергетиков попадает в кровоток почти мгновенно. Это приводит к резкому учащению сердцебиения и повышению артериального давления.

Специалист рассказала, что энергетические напитки создают лишь иллюзию бодрости. Они не восполняют энергию, а блокируют естественные сигналы усталости в мозге. В результате человек ощущает прилив сил, хотя его организм на клеточном уровне уже истощен и нуждается в отдыхе.

Когда действие стимулятора заканчивается, наступает резкий спад: появляется сильная сонливость, раздражительность, падает способность сосредотачиваться. У тех, кто склонен к тревожности, такие колебания могут спровоцировать приступы паники или усилить фоновое беспокойство пояснила Кашух

Помимо этого, напитки могут наносить вред и пищеварительной системе. Их кислая среда раздражает слизистую желудка, что способно вызвать изжогу или воспаление даже после одного употребления, а при регулярном — тем более.

Кашух добавила, что отдельную тревогу вызывает сочетание энергетиков с алкоголем. По словам эксперта, кофеин маскирует состояние опьянения, создавая ложное ощущение трезвости. В результате человек может выпить значительно больше спиртного, чем планировал, подвергая сердце, печень и поджелудочную железу критической нагрузке.

Специалист также подчеркнула, что безопасного уровня потребления энергетиков не существует.

Ранее в "Единой России" предложили рассмотреть возможность изменить правила продажи безалкогольных энергетиков, в частности отделить их от других напитков в магазинах.