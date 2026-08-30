Россиянам рассказали о жутких последствиях приема БАДов для похудения Эксперт рассказала, чем опасны БАДы для похудения с маркетплейсов

Москва30 авг Вести.БАДы для похудения, которые продают под видом других товаров на маркетплейсах, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, оказывая влияние на все системы организма человека. Об этом ИС "Вести" рассказала член комитета по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности ТПП РФ, кандидат фармацевтических наук Нелли Игнатьева.

Ранее такие препараты продавали на маркетплейсах, не маскируя. Однако после ряда проверок в составах многих из них нашли большие дозы сибутрамина – сильнодействующего вещества для лечения ожирения, которое снижает аппетит и усиливает чувство насыщения.

Прием веществ, которые являются лекарственными средствами, строго должен назначать доктор … [Сибутрамин] работает через центральную нервную систему. Он блокирует норадреналин, серотонин, а это значит, если … не подобрана дозировка … пациент рискует получить побочные эффекты … практически на все системы организма человека. Со стороны центральной нервной системы побочные эффекты: бессонница, головные боли, головокружения, беспокойства, усиление потоотделения и изменения вкуса, ну и вплоть до того, что меняется настроение, а если у пациента уже есть какие-то проблемы с ЦНС, то это могут быть более плачевные побочные эффекты сказала Игнатьева

Со стороны сердечно-сосудистой системы могут появиться подъем артериального давления, тахикардия и увеличение пульса, отмечает эксперт.

Также со стороны мочевыделительной системы побочные эффекты могут возникнуть, со стороны свертывающей системы крови … Ну и с точки зрения того, что сам препарат [принимается] … исключительно по назначению врача, а в отдельных случаях и под контролем врача, то, самостоятельный прием он не просто противопоказан, он просто нелогичен со здравой точки зрения по отношению к своему организму и к своему здоровью сказала Игнатьева

БАДы для похудения продают на маркетплейсах под видом других игрушек или посуды. В соцсетях появились сообщества, размещающие карточки обычных товаров с "сюрпризом" внутри. Покупатель копирует артикул в сообществе, заказывает нужный товар, после чего получает конструктор со спрятанными капсулами.