"Известия": продавцы БАДов с сибутрамином маскируют их под другие товары

"Известия": опасные БАДы с сибутрамином маскируют под детские игрушки "Известия": продавцы БАДов с сибутрамином маскируют их под другие товары

Москва27 авг Вести.Продавцы биологически активных добавок для похудения с опасным веществом сибутрамином маскируют их под другие товары, в том числе детские игрушки и конструкторы. Об этом сообщают "Известия".

В публикации сообщается, что издание обнаружило десятки фальшивых карточек на торговых площадках, артикулы которых пересылаются через соцсети. Указывается, что артикулы на замаскированные товары распространяет в том числе сеть Telegram-каналов с общей аудиторией более 70 тысяч человек, администраторы которой связаны с продавцами нелегальных БАДов.

В одном из случаев опубликованный продавцом артикул вел на карточку детского конструктора. При этом в рекламных материалах было показано, что блистеры с капсулами кладутся непосредственно в коробку с игрушкой. По другому артикулу можно было увидеть карточку валиков для ресниц, но в отзывах покупатели обсуждали снижение аппетита и потерю веса говорится в материале

В середине августа появилась информация о том, что в ряде БАДов для похудения, которые продаются на интернет-площадках в России под видом продукции американских и европейских брендов, было обнаружено сильнодействующее вещество сибутрамин.

Оно может вызвать тяжелые нарушения психики и проблемы с сердцем. После этого Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) проинформировала РИА Новости, что перечисленные Роспотребнадзором товары с сибутрамином были скрыты с онлайн-витрин.