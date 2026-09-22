Москва22 сен Вести.Отеки по утрам могут указывать на проблемы с почками, заявила NEWS.ru врач-терапевт участковый Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Наталья Кузьмина.

Она отметила, что при снижении функций почек жидкость хуже выводится из организма.

Один из возможных признаков нарушения работы почек - появление отеков. Они могут возникать на лице и вокруг глаз после сна, а также на стопах, голенях и лодыжках. При снижении способности почек выводить натрий и воду жидкость может задерживаться в организме. Кроме того, при некоторых заболеваниях почечных клубочков через мочу теряется большое количество белка