Невролог Аникина: синдром беспокойных ног может говорить о проблемах с кардио

Невролог рассказала об опасности синдрома беспокойных ног Невролог Аникина: синдром беспокойных ног может говорить о проблемах с кардио

Москва23 сен Вести.Регулярное появление неприятных ощущений в нижних конечностях в вечернее и ночное время указывает на развитие синдрома беспокойных ног, провоцирующего бессонницу и сосудистые риски. Об этом рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина.

В интервью "Абзацу" эксперт пояснила, что синдром может быть вызван регулярным нарушением сна, тревожностью и усталостью, а также дефицитом железа, магния, витаминов B.

Это уменьшает качество жизни и может стать причиной увеличения сосудистого риска. Если это состояние проявляется стабильно больше четырех недель, точно необходимо обратиться к врачу и привести нервную систему в порядок пояснила Аникина

В случае игнорирования проблемы у человека могут развиться кардиологические патологии, а в редких случаях синдром может перейти и на руки, добавила она.

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