Москва23 сенВести.Регулярное появление неприятных ощущений в нижних конечностях в вечернее и ночное время указывает на развитие синдрома беспокойных ног, провоцирующего бессонницу и сосудистые риски. Об этом рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина.
В интервью "Абзацу" эксперт пояснила, что синдром может быть вызван регулярным нарушением сна, тревожностью и усталостью, а также дефицитом железа, магния, витаминов B.
Это уменьшает качество жизни и может стать причиной увеличения сосудистого риска. Если это состояние проявляется стабильно больше четырех недель, точно необходимо обратиться к врачу и привести нервную систему в порядокпояснила Аникина
В случае игнорирования проблемы у человека могут развиться кардиологические патологии, а в редких случаях синдром может перейти и на руки, добавила она.
Ранее врач-невролог Наталья Толстова рассказала, что боль при чихании может указывать на наличие межпозвоночной грыжи.