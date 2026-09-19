Мясников рассказал, что нужно делать при остеоартрите Доктор Мясников призвал не игнорировать боль в суставах

Москва19 сен Вести.Не стоит игнорировать боль в суставах, отсутствие диагноза или самолечение может привести к необратимым последствиям. Об этом ИС "Вести" сообщил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

По словам доктора, 70% случаев хронической боли в суставах - это остеоартрит.

Если вам больше 40 лет, у вас избыточный вес, хроническая боль в суставах, есть определенная скованность по утрам, если движения делают вам по итогу хуже, то, скорее всего, речь идет об остеоартрите. Когда стираются хрящевые прокладки и они перестают выполнять свою функцию… Я сразу хочу сказать, хрящ восстановить нельзя ничем, мы можем только уменьшить боль сказал он

Мясников подчеркнул, что при острой или хронической боли нельзя греть сустав, обязательно следует обратиться к врачу.

Чего нельзя делать - это плюнуть, пустить на самотек и не поставить диагноз. Если у вас болит сустав, он попадает как бы в капкан, потому что он захлопывается, и вы вынуждены постоянно пить обезболивающее… Вы должны перебарывать боль и одновременно уважать ее. Надо избегать тех движений, которые вызывают боль. Но ты не можешь пассивно, ты должен понимать, до каких пределов ты можешь разрабатывать сустав. Каждый сустав в течение дня должен быть разработан отметил доктор

Он добавил, что также есть масса других воспалительных изменений, которые могут доставлять боль. Поэтому лечение зависит от поставленного специалистом диагноза.