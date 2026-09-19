Доктор Мясников: гипертонию больше не лечат одним препаратом Мясников: по современным стандартам гипертонию лечат двумя-тремя препаратами

Москва19 сен Вести.Высокое давление больше не лечат одним препаратом, по всем современным стандартам назначаются два-три лекарства, рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников ИС "Вести".

Одним лекарством больше не лечат [гипертонию]. По всем современным установкам мы сегодня начинаем лечение сразу двумя препаратами, а то и тремя сказал доктор

Он также прокомментировал применение народных методов для снижения давления, например, прикладывать бутылку с горячей водой к ногам.

Про бутылки я сразу скажу - бред. Хотите прикладывайте, хотите не прикладывайте, какие народные средства? Если у вас давление 160, вы что, кровь пустите? Вы пустите, оно потом опять подникнет. Грелка значит якобы кровь придет. Это бред подчеркнул Мясников

Ранее доктор Мясников дал советы гипертоникам для нормализации давления. По его словам, нужно ограничить употребление соли и различных обезболивающих препаратов.