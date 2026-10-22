Врач Лавренова: головная боль в затылке утром может быть признаком гипертонии

Невролог объяснила, когда утренняя головная боль указывает на высокое давление Врач Лавренова: головная боль в затылке утром может быть признаком гипертонии

Москва22 окт Вести.Головная боль после пробуждения может быть связана с повышенным артериальным давлением, особенно если показатели превышают 170/110 мм рт. ст. Об этом в беседе с RT рассказала невролог клиники "Атрибьют" Мария Лавренова.

По словам специалиста, при гипертонии боль часто возникает в затылочной области с обеих сторон и постепенно ослабевает в течение утра. Однако этот симптом неспецифичен: повышенное давление может протекать без головной боли, а сама боль не обязательно свидетельствует о гипертонии, объяснила эксперт.

Ощутимый дискомфорт обычно манифестирует в моменты резких скачков давления, когда нарушается тонус внутричерепных сосудов и возникает пульсирующее ощущение распирания рассказала она

Похожие ощущения по утрам могут возникать также из-за апноэ сна, скрежета зубами во сне, напряжения мышц шеи или мигрени, добавила невролог. Поэтому определить причину только по характеру и месту боли невозможно, указала врач.

Лавренова рекомендовала измерять давление во время приступа. Если показатели регулярно повышены либо боль возникает резко, отметила эксперт, отличается от привычной и сопровождается тошнотой, слабостью или нарушением зрения, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Ранее врач-невролог "СМ-Клиники" Артем Барышев рассказал, что головные боли осенью могут возникать чаще из-за сочетания погодных изменений, нарушения режима сна, стресса и повышенной нагрузки.