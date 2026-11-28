Стоматолог Бекмурзиева: головная боль может быть из-за сжатия челюсти во сне

Названа неожиданная возможная причина утренней головной боли Стоматолог Бекмурзиева: головная боль может быть из-за сжатия челюсти во сне

Москва28 ноя Вести.Постоянная утренняя головная боль не обязательно связана с неврологическими проблемами, ее причиной может быть бруксизм - то есть непроизвольное скрежетание зубами или сильное сжатие челюстей во сне. Об этом предупредила стоматолог-ортодонт "СМ-Стоматология" Танзила Бекмурзиева в комментарии телеканалу RT.

Стоматолог объяснила, что о такой проблеме свидетельствуют скованность и усталость челюсти после сна, болезненность при жевании, а также повышенная чувствительность зубов, сколы эмали и пломб. Кроме того, порой на языке и щеках заметны отпечатки зубов.

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Стоматолог рассказала, что боль также может быть связана с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. В таком случае болевые ощущения фиксируются возле уха и в висках, они становятся сильнее при жевании или широком открывании рта.

Эксперт также сказала, что причина этого не всегда связана с неправильным прикусом, иногда это может исходить из стресса, перенапряжения мышц, качества сна и привычки стискивать зубы днем.

По рассказу Бекмурзиевой, если утренняя головная боль сопровождается громким храпом, остановками дыхания, сухостью во рту и серьезной сонливостью в дневное время, тогда может идти речь об обструктивном апноэ сна.

Если головная боль регулярная, эксперт советует обратиться к стоматологу. По ее словам, в случае необходимости он сможет изготовить капу, которую пациент будет надевать на ночь.

А если головная боль возникла внезапно и очень сильная, а также есть нарушения речи или зрения, судороги, температура, ощущение спутанности сознания, то следует немедленно обратиться к медикам, ведь нельзя все объяснять проблемой с зубами, подытожила Бекмурзиева.

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