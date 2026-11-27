Перечислены главные ошибки при чистке зубов Стоматолог Антипенко посоветовал отказаться от жестких щеток

Москва27 ноя Вести.Стоматолог Алексей Антипенко перечислил главные ошибки при чистке зубов, которые могут привести к тяжелым последствиям. Слова специалиста приводит издание "Абзац".

Во-первых, это следование трендам: использование каких-то сомнительных средств гигиены вроде органических щеток и всяких альтернативных методов чистки зубов, например платочком с содой, солью и углем сказал стоматолог

По словам Антипенко, также нельзя использовать жесткие щетки, потому что они гораздо быстрее стирают эмаль. Стоматолог указал на то, что из-за постоянного травмирования могут быть рецессия десны - оголение корней зубов.

Стоматолог посоветовал взрослым выбирать для себя только синтетические зубные щетки средней жесткости.

Эксперт объяснил также, что функция зубной пасты – исключительно гигиеническая. По его словам, не стоит верить, если производители зубной пасты заявляют о ее способности вылечить зубы.

Кроме того, стоматолог посоветовал каждый день использовать вощеную зубную нить овального сечения.

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