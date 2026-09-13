Эксперт объяснил, как зубы могут влиять на работу желудка и кишечника Стоматолог Апресян: проблемы с зубами могут влиять на усвоение еды

Москва13 сен Вести.Проблемы с зубами, отсутствие отдельных зубов или плохо зафиксированные протезы могут оказывать негативное влияние на работу желудка и кишечника. Об этом в беседе с Life.ru предупредил доктор медицинских наук, профессор, главный врач Центра цифровой стоматологии МАРТИ, стоматолог-ортопед и эксперт бренда "Корега" Самвел Апресян.

По словам эксперта, пищеварение начинается в полости рта.

Именно поэтому проблемы с зубами могут негативно влиять на здоровье пищеварительной системы. Взаимосвязь между состоянием зубов и работой желудочно-кишечного тракта не всегда очевидна. Кажется, что это разные системы, но на самом деле проблемы с зубами могут напрямую влиять на усвоение еды сказал Апресян

Как пояснил врач, если зубы повреждены, а протез недостаточно стабилен, человек может столкнуться с трудностями при употреблении твердых продуктов. В некоторых случаях это приводит к выбору более мягкой и однообразной пищи, а также проглатыванию крупных кусочков, добавил стоматолог.

Апресян добавил, что выбор в пользу мягкой пищи может уменьшить разнообразие рациона. Это, по его словам, заключается в снижении употребления свежих овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, которые требуют активного пережевывания.

Врач обратил внимание, что тщательное пережевывание, будучи важной частью правильного приема пищи, помогает подготовить еду к дальнейшему этапу пищеварения.