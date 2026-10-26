Москва26 окт Вести.Стоимость стоматологических услуг должна быть заранее известна пациенту, а после процедуры при изменении цены не стоит вносить несогласованную сумму. Об этом заявил юрист Александр Манько в комментарии изданию "Абзац".

По его словам, в договоре или согласии должно быть указано все, из чего складывается стоимость, включая анестезию и расходные материалы.

Если цену называют только на словах, говорят "потом разберемся" или оставляют итоговую сумму неопределенной, не торопитесь подписывать документы и соглашаться на лечение. Вы не обязаны платить за эти "сюрпризы" сказал юрист

Манько посоветовал заранее запросить план лечения с подробным расчетом расходов и проверить итоговую сумму перед подписанием договора.

По заявлению юриста, если после окончания предоставления услуг сумма по счету выше согласованной, то следует потребовать от клиники письменное объяснение. Эксперт считает, что дополнительные платежи не стоит оплачивать, пока ситуация не будет объяснена.

Юрист порекомендовал в качестве следующего шага направить претензию главному врачу, упомянув закон "О защите прав потребителей" и правила предоставления платных медицинских услуг. Эксперт уточнил, что медорганизация должна дать ответ в течение 10 дней, а в случае отсутствия успеха пациент имеет право пожаловаться в Росздравнадзор или Роспотребнадзор.

Ранее стоматолог Павел Лысенков предупредил, что боль в зубе может быть признаком инфаркта.