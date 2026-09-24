Депутат Говырин: пациент может ссылаться на приказ Минздрава при лечении зубов

Депутат напомнил россиянам о праве на анестезию при лечении зубов Депутат Говырин: пациент может ссылаться на приказ Минздрава при лечении зубов

Москва24 сен Вести.Пациент может ссылаться на обновленные рекомендации Минздрава об обязательном обезболивании при стоматологических вмешательствах, которые могут вызвать боль. Об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин в разговоре с RT.

По его словам, право пациента на облегчение боли существовало и ранее, однако теперь обязанность применять анестезию будет отдельно закреплена в порядке оказания стоматологической помощи.

Если болезненную процедуру предлагают провести без анестезии, пациент вправе попросить врача объяснить решение и сослаться на новый порядок сказал он

При нарушении требования Говырин рекомендовал обращаться к руководству медицинской организации. Если лечение проводится по ОМС, пациент также может обратиться в страховую компанию.

Перед вмешательством Говырин рекомендовал сообщить стоматологу об аллергии, хронических заболеваниях, принимаемых препаратах и предыдущих реакциях на анестезию.

Ранее россиянам напомнили, что в рамках ОМС им доступен ряд ключевых стоматологических услуг. По ОМС в том числе можно удалить зуб и получить неотложную помощь в случае острой боли.