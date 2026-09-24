Москва24 сенВести.Пациент может ссылаться на обновленные рекомендации Минздрава об обязательном обезболивании при стоматологических вмешательствах, которые могут вызвать боль. Об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин в разговоре с RT.
По его словам, право пациента на облегчение боли существовало и ранее, однако теперь обязанность применять анестезию будет отдельно закреплена в порядке оказания стоматологической помощи.
Если болезненную процедуру предлагают провести без анестезии, пациент вправе попросить врача объяснить решение и сослаться на новый порядоксказал он
При нарушении требования Говырин рекомендовал обращаться к руководству медицинской организации. Если лечение проводится по ОМС, пациент также может обратиться в страховую компанию.
Перед вмешательством Говырин рекомендовал сообщить стоматологу об аллергии, хронических заболеваниях, принимаемых препаратах и предыдущих реакциях на анестезию.
Ранее россиянам напомнили, что в рамках ОМС им доступен ряд ключевых стоматологических услуг. По ОМС в том числе можно удалить зуб и получить неотложную помощь в случае острой боли.