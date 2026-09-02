Названы неожиданные противопоказания для анестезии при операциях Врач Пырегов: тату, маникюр и пирсинг являются противопоказаниями для анестезии

Москва2 сен Вести.Татуировки, маникюр и пирсинг являются противопоказаниями для анестезии при операциях. Такое заявление сделал профессор, доктор медицинских наук, замдиректора по анестезиологии и реаниматологии МОНИИАГ имени академика Краснопольского Алексей Пырегов в комментарии KP.RU.

По словам профессора, опытные медики могут найти "чистые" участки кожи пациента для введения обезболивающего, однако формально при наличии тату анестезию, как он сказал, лучше не делать.

Пирсинг языка, носа тоже мешает, любая регионарная (местная) анестезия может потребовать перехода на общую с интубацией (введения дыхательной трубки в трахею. – Прим. ред.) сказал Пырегов

Профессор уточнил, что оборудование для реанимации всегда должно быть в состоянии готовности, а пирсинг может стать помехой.

Другим важным моментом Пырегов назвал лак на ногтях. Он объяснил, что датчик насыщения крови кислородом устанавливается на пальце, а покрытие на ногтях "обманывает" устройство, в результате чего показания становятся недостоверными.

Ранее из приказа Минздрава стало известно, что с октября стоматологов обяжут использовать обезболивание при проведении медицинских манипуляций, которые могут вызвать у пациента болевые ощущения.