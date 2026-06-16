Врач заявил, что из-за операции по смене цвета радужки глаза можно ослепнуть Врач Осипянц рассказал, какими последствиями грозит операция по смене цвета глаз

Москва16 июн Вести.Операция по смене цвета радужки глаз может привести к слепоте. Об этом ИС "Вести" заявил заведующий отделом патологии оптических сред НИИ глазных болезней имени М. М. Краснова Григорий Осипян.

Уточняется, что в России операции по смене радужки запрещены, поэтому желающие едут за границу. Там им обещают быстрый результат, но не предупреждают о последствиях.

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