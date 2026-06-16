Москва16 июнВести.Операция по смене цвета радужки глаз может привести к слепоте. Об этом ИС "Вести" заявил заведующий отделом патологии оптических сред НИИ глазных болезней имени М. М. Краснова Григорий Осипян.
Уточняется, что в России операции по смене радужки запрещены, поэтому желающие едут за границу. Там им обещают быстрый результат, но не предупреждают о последствиях.
Погибает зрительный нерв. И естественно эти процессы, которые возникают в результате повышения внутриглазного давления, они необратимы. Человек может ослепнутьсказал врач
Ранее в Минздраве РФ сообщили о запуске производства уникальной отечественной линзы "Ясень", которая заменяет естественный хрусталик глаза при катаракте.