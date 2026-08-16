Эксперт: в жизни человека есть 4 периода, когда глаза уязвимы для болезней Эксперт рассказал, в каком возрасте человек подвержен глазным заболеваниям

Москва16 авг Вести.Существуют несколько критических возрастных периодов, когда риск проблем со зрением повышается. Об этом рассказал ТАСС главный внештатный специалист офтальмолог Минздрава России Владимир Нероев. По его словам, проблемы со зрением могут возникнуть в любом возрасте, однако наиболее подвержены глазным заболеваниям дети до трех лет, от 5 до 12, а также взрослые с 40 до 45 лет и после 50.

Первый период — дети от рождения до 3 лет. Второй период: дошкольный и младший школьный возраст (5-12 лет), третий период: средний возраст (40-45 лет), четвертый период: люди 50 лет и старше. Это связано с физиологическими этапами развития и старения органа зрения и организма отметил врач

Эксперт уточнил, что у самых маленьких детей часто выявляют врожденные патологии. А у тех, кто постарше может развиваться близорукость, если ребенок много времени проводит с гаджетами.

Причина снижения качества зрения у людей среднего возраста — возрастная дальнозоркость. Как считает офтальмолог, этот процесс неизбежен, поскольку хрусталик глаза постепенно теряет свою эластичность. В таком возрасте становится сложнее читать и работать с мелкими деталями.

После 50 лет повышается риск развития катаракты и других серьезных заболеваний глаз. Врач уточнил, что глазные болезни в зрелом возрасте часто отягощают системные заболевания: атеросклероз, гипертония и сахарный диабет.