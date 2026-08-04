Москва4 авг Вести.В России категорически запрещено повторно использовать одноразовые медицинские изделия. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, повторное применение таких изделий – это повод для возбуждения уголовного дела даже в том случае, если после процедуры никто не пострадал.

Повторное использование одноразовых медицинских изделий запрещено. Сам факт этого, даже если никто не заразится, — уже уголовное дело отметил Онищенко

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела после заражения ВИЧ и гепатитом С 11-летней девочки. По данным СМИ, ребенок заболел из-за повторного использования одноразовых медицинских изделий в больнице Азова.

Также академик рассказал, что заражение возможно при пересадке органов. Так, в 2000 году пациенту пересадили почку от погибшего мотоциклиста. Позже выяснилось, что донор был ВИЧ-инфицирован, а органы пересадили до получения результатов проверки.

Кроме того, по словам Онищенко, бывает, что проверка дает отрицательный результат, органы экстренно пересаживают, и только через полгода, из-за инкубационного периода, выясняется, что они были заражены.

По мнению эксперта, перед врачами нередко возникает дилемма, когда нужно сделать сложный выбор: ждать результата проверки или прямо сейчас спасти жизнь человеку, но не исключено, что он будет заражен после трансплантации.