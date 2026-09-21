Россиянам по ОМС доступны лечение кариеса и удаление зубов

ФФОМС перечислил доступные россиянам по ОМС стоматологические услуги Россиянам по ОМС доступны лечение кариеса и удаление зубов

Москва21 сен Вести.Россияне по ОМС могут бесплатно пройти ключевые стоматологические услуги. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

В рамках обязательного медицинского страхования российским гражданам доступны первичный стоматологический осмотр, лечение кариеса, удаление зубов и неотложная помощь при острой боли.

Это позволяет своевременно решать наиболее распространенные проблемы со здоровьем полости рта и не допускать развития тяжелых осложнений подчеркнули в пресс-службе

По прогнозу фонда, по итогам 2026 года объем стоматологической помощи по ОМС достигнет 63,4 миллиона посещений.

Ранее сообщалось, что Минздрав намерен обязать стоматологов применять анестезию при лечении в случае риска возникновения боли. Обновленные рекомендации вступят в силу с 1 октября.