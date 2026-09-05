Юрист: россияне могут лечить по ОМС более 20 заболеваний и состояний

Россиянам рассказали, какие заболевания лечат по ОМС Юрист: россияне могут лечить по ОМС более 20 заболеваний и состояний

Москва5 сен Вести.Россияне могут получить бесплатную помощь по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) при более чем 20 разновидностях заболеваний и состояний. Об этом рассказала медицинский юрист, член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Мария Белова в беседе с агентством РИА Новости.

Согласно постановлению правительства, подписанному в декабре … [2025] года, граждане России по … ОМС имеют право на получение бесплатной медицинской помощи при более чем 20 разновидностях заболеваний и состояний сказала собеседница

По словам правозащитницы, в указанный перечень входят инфекционные и паразитарные заболевания, новообразования; болезни эндокринной системы, мочеполовой системы, костно-мышечной системы, органов дыхания, крови и кроветворных органов, уха и сосцевидного отростка; расстройства питания и нарушения обмена веществ; заболевания нервной системы, кожи, глаз, органов пищеварения, в том числе полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования); отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм.

Кроме того, в перечень входят врожденные аномалии; деформации и хромосомные нарушения; беременность, роды, послеродовой период и аборты; ряд состояний, возникающих у детей в перинатальный период; психические расстройства, расстройства поведения и симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.

В этом же списке травмы, отравления и некоторых других последствиях воздействия внешних причин.

В августе сообщалось, что правительство России утвердило отдельный тариф для оказания медпомощи в центрах медицины здорового долголетия, благодаря чему россияне смогут обследоваться бесплатно.

В июне также стало известно, что граждане с ожирением 2-й и 3-й степени, которым не помогли неоперационные способы похудения и которые имеют ряд показаний, имеют право на бесплатное проведение бариатрической операции.