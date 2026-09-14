Москва14 сенВести.Операции при тяжелом ожирении можно сделать бесплатно по полису ОМС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования.
С 2026 года ряд операций, которые помогают значительно снизить вес, включен в обязательное медицинское страхование.
Теперь застрахованные могут бесплатно получить такие виды помощи, как продольная резекция желудка, гастрошунтирование и другие лапароскопические операцииговорится в сообщении
В Фонде уточнили, что хирургическая помощь ориентирована на пациентов с индексом массы тела более 50 кг/м² и сопутствующими заболеваниями, в числе которых - дыхательная недостаточность и сахарный диабет второго типа.
Как отмечается, на 2026 год в рамках территориальных программ ОМС запланировано свыше 1800 квот на проведение таких операций. Кроме того, дополнительно еще 800 квот выделено на федеральном уровне.