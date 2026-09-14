С 2026 года операции при тяжелом ожирении стали доступнее

ФОМС: операции при ожирении можно сделать бесплатно по полису ОМС С 2026 года операции при тяжелом ожирении стали доступнее

Москва14 сен Вести.Операции при тяжелом ожирении можно сделать бесплатно по полису ОМС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования.

С 2026 года ряд операций, которые помогают значительно снизить вес, включен в обязательное медицинское страхование.

Теперь застрахованные могут бесплатно получить такие виды помощи, как продольная резекция желудка, гастрошунтирование и другие лапароскопические операции говорится в сообщении

В Фонде уточнили, что хирургическая помощь ориентирована на пациентов с индексом массы тела более 50 кг/м² и сопутствующими заболеваниями, в числе которых - дыхательная недостаточность и сахарный диабет второго типа.

Как отмечается, на 2026 год в рамках территориальных программ ОМС запланировано свыше 1800 квот на проведение таких операций. Кроме того, дополнительно еще 800 квот выделено на федеральном уровне.