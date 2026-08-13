В ЛДПР призвали включить в ОМС помощь детям с лишним весом ЛДПР предложила создать федеральную программу профилактики ожирения у детей

Москва13 авг Вести.В целях борьбы с лишним весом у детей в ЛДПР призвали разработать федеральную программу профилактики детского ожирения, включающую помощь по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу партии.

По словам сопредседателя "Родительского комитета ЛДПР" Дарьи Голубевой, федеральная программа предполагает бесплатное горячее питание для учеников средних и старших классов и создание единых требований к качеству школьного меню. Также предлагается ограничить рекламу вредной продукции и увеличить количество бесплатных секций для детей.

Мы предлагаем создать федеральную программу профилактики детского ожирения: с ранним выявлением групп риска и единым маршрутом медпомощи заявила она

Помимо этого, партия предлагает включить в ОМС консультации педиатра, диетолога, эндокринолога и психолога, а также медицинские обследования и семейные программы по работе над питанием.

Детское ожирение в России перестало быть просто медицинской статистикой – это системная угроза здоровью будущих поколений. Сегодня ожирением страдают 480 тыс. школьников. В старших классах этот показатель на 60% выше, чем в младших добавила Голубева

Ранее врач-диетолог, преподаватель Медицинского института Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Круглова дала рекомендации родителям по профилактике детского ожирения.