Врач Лапа: соль и соска помогут снять боль у детей при прорезывании зубов

Врач объяснила, как снять боль у детей при прорезывании зубов Врач Лапа: соль и соска помогут снять боль у детей при прорезывании зубов

Москва4 сен Вести.Снять воспаление у ребенка при прорезывании зубов, а также обеззаразить десны поможет обычная кухонная соль, также для избавления от болевых ощущений пригодится резиновая соска. Об этом пишет издание "Абзац" со ссылкой на врача-терапевта высшей категории Людмилу Лапу.

Медик напомнила, что во время прорезывания зубов десны детей сильно воспаляются. Врач сообщила, что для снятия этого симптомы есть отличный метод – обработать полость рта раствором соли.

Самый лучший антисептик – это наша соль. Ватку солевым раствором смочили и быстренько протерли все зубки рассказала специалист

Лапа уточнила, что если у малыша нет аллергии, то соль хорошо убирает интоксикацию. Как сказала врач, малыш сразу успокаивается.

Кроме того, врач считает, что для облегчения боли подойдут чистые безопасные резиновые предметы и детские соски, потому что сосательный процесс снижает болевой синдром. А при сильной боли врач порекомендовала наносить на десны тонким слоем специальные обезболивающие мази.

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