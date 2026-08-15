Москва15 авг Вести.Причиной боли после удаления нерва зуба может являться кистогранулема – пограничное воспалительное образование на кончике кости. Об этом ИС "Вести" заявил стоматолог-имплантолог, ортопед Артем Корякин.

Врач назвал частым явлением боль в зубе после удаления нерва.

В основном болит он при накусывании. Это сигнал о том, что поселилась киста. Кистогранулема на кончике кости. Это уже такое серьезное заболевание, когда инфекция из корневого канала, который запломбирован, выходит за пределы корня. И так как она растет, она кушает костную ткань вокруг зуба и получается гнойный мешочек. Это уже опасно, так как гной в целом опасен. Выявить это можно на 3D-снимке, который делает стоматолог при осмотре сказал он

Как отмечает стоматолог, если боль прошла, это значит, что пульпа умерла.

Сосудистый нервный пучок умер и все, он больше не болит. Но эта инфекция, которая была внутри зуба, она как раз-таки идет дальше в этот момент. И идет она как раз на кончик корня, где появляется очаг деструкции костной ткани в виде гранулемы, кисты. И это является хроническим воспалением. Два пути: либо идти перелечиваться, либо ждать, пока это все разрастется, разболится и тогда уже на помощь приходит товарищ-имплантолог добавил он

Ранее сообщалось, что стоматологов обяжут делать анестезию, если лечение зубов может повлечь за собой болевые ощущения.