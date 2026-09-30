Юрист Манько: оператор не может повышать цену тарифа без согласия и уведомления

Россиянам рассказали, что делать при повышении цены тарифа оператором Юрист Манько: оператор не может повышать цену тарифа без согласия и уведомления

Москва30 сен Вести.Сотовый оператор не имеет право повышать стоимость тарифа без согласия абонента и обязан уведомить его о планах изменить цену. Такое заявление сделал в комментарии изданию "Абзац" юрист Александр Манько.

По его словам, оператор обязан предупредить о намерении изменить стоимость тарифа минимум за 10 дней до планируемого нововведения – в личном текстовом сообщении клиенту и у себя на сайте.

Вам должны дать возможность либо согласиться на новые условия, либо расторгнуть договор без каких-либо штрафов сообщил юрист

По его словам, если эти условия при повышении цены тарифа не были соблюдены, клиенту стоит обратиться в поддержку и сообщить, что он не давал согласия и не получал уведомления.

Юрист уточнил, что клиент имеет право потребовать вернуть разницу в тарифе за весь период незаконных списаний на основании статьи 16 Закона РФ"О защите прав потребителей". Если оператор откажет в этом, нужно обратиться в Роспотребнадзор, заключил эксперт.

Ранее заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин рассказал ИС" Вести" об ответственности оператора связи перед жертвой мошенников.

В начале сентября СМИ писали, что предложенная Минцифры России реформа лицензирования услуг связи может привести к закрытию небольших региональных операторов.