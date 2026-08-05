Юрист рассказал об ответственности оператора связи перед жертвой мошенников Юрист: между банком и оператором связи будет разграничение ответственности

Москва5 авг Вести.И банк, и оператор сотовой связи будут отвечать перед клиентом, ставшим жертвой мошенников по их вине. Но зоны их ответственности будут разграничены. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

Он указал, что нововведением является именно компенсация жертве мошенников со стороны оператора связи, если он проигнорирует порядок действия по определению и противодействию мошенничеству.

Следует учитывать, что компенсация не будет автоматической. После обращения гражданина в банк тот проведет проверку. Если будет установлено, что виноваты сотрудники кредитной организации, она возместит похищенное. Если же будет установлено, что виноват оператор, то банк переведет требования жертвы мошенников на него.

То есть на сегодняшний день будет разграничение зоны ответственности между банком и оператором мобильной связи пояснил Липин

Эксперт добавил, что при установлении вины гражданина в произошедшем компенсацию он не получит. Речь идет о случае, когда банк или оператор связи неоднократно предупреждали клиента о совершении в отношении него мошеннических действий, а тот их проигнорировал.

Если гражданин все-таки целенаправленно пошел и совершил сознательно, обладая этой информацией, перевод, тогда, конечно же, здесь полностью ответственность лежит на гражданине подчеркнул юрист

Ранее отмечалось, что потери клиентов банков из-за мошенников составили во II квартале текущего года 7,35 миллиарда рублей. Им было возмещено более 500 миллионов рублей.