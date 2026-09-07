Юрист сообщил, что просроченные приборы учета влекут тройные тарифы за ЖКУ Юрист Пирогов предупредил о важности проверки срок годности приборов учета

Москва7 сен Вести.Россиянам необходимо самостоятельно следить за сроком поверки индивидуальных приборов учета, поскольку за его пропуск собственник может столкнуться с повышенными начислениями за воду. Об этом NEWS.ru рассказал юрист Михаил Пирогов.

По словам специалиста, после окончания межповерочного интервала счетчик признается неисправным, а его показания перестают использоваться при расчете платы. Первые три месяца начисления производятся исходя из среднемесячного потребления за предыдущие полгода.

Начиная с четвертого месяца вступает в силу так называемый тройной тариф. Норматив умножается на повышающий коэффициент 3, а платежки за воду вырастают до 20–35 тысяч рублей пояснил Пирогов

Юрист отметил, что управляющие компании в таких случаях действуют в соответствии с установленными правилами, а перерасчет производится после обращения собственника. По его словам, УК не может самостоятельно отменить начисления по повышенному коэффициенту без письменного заявления жильца.

Пирогов также объяснил, что требование сначала оплатить выставленный счет, а затем обратиться за перерасчетом соответствует действующему порядку. После получения заявления управляющая организация рассматривает вопрос о корректировке начислений.