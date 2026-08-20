Депутат рассказал, можно ли не оплачивать ЖКУ за отсутствующего родственника

В Госдуме объяснили, можно ли не оплачивать ЖКУ за отсутствующего родственника Депутат рассказал, можно ли не оплачивать ЖКУ за отсутствующего родственника

Москва20 авг Вести.Перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги возможен, если зарегистрированный в квартире родственник не проживал там более пяти календарных дней подряд. При этом правило распространяется не на все виды платежей. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев.

Перерасчет не касается отопления, содержания общего имущества дома, текущего ремонта и взносов на капитальный ремонт, пояснил депутат.

Не платить за коммунальные услуги за фактически не живущего по месту прописки родственника можно. За все, кроме отопления, содержания общего имущества дома, текущий ремонт и взносов на капремонт рассказал Камнев

При наличии счетчиков все просто – они насчитают только фактически потребленное – и счета будут меньше, отметил он.

Если же счетчиков в квартире нет и установить их технически невозможно, собственнику необходимо документально подтвердить факт отсутствия прописанного родственника. После этого следует подать заявление в свободной форме руководству управляющей компании или ресурсоснабжающей организации.

Камнев подчеркнул, что оформить перерасчет можно как до отъезда родственника, так и в течение 30 дней после его возвращения. Право на перерасчет возникает при отсутствии человека более пяти полных календарных дней подряд, при этом дни отъезда и приезда в этот срок не учитываются.

Ранее кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев рассказал, как получить перерасчет за ЖКУ из-за своего отсутствия дома.