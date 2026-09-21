Юрист назвал три случая, когда можно снизить счета за коммуналку Юрист Манько: УК должна сделать перерасчет при плохих коммунальных услугах

Москва21 сен Вести.Россияне могут потребовать перерасчет платы за коммунальные услуги, если их не оказали или качество было ненадлежащим. Об этом "Абзацу" рассказал юрист Александр Манько.

Одним из оснований для снижения платы эксперт назвал проблемы с отоплением. Если температура в квартире опускается ниже установленной нормы или отопление отсутствует более 16 часов, потребитель может потребовать перерасчет.

Если температура в квартире ниже +18 °C или отопление отключали более чем на 16 часов, вы можете требовать снижения платы. За каждый градус ниже нормы сумма должна уменьшаться объяснил специалист

Перерасчет также можно запросить за вывоз мусора на время длительного отсутствия дома, например, из-за отъезда или болезни. В качестве подтверждения потребуются билеты или медицинская справка.

Еще одно основание – ненадлежащее содержание общедомового имущества: грязь в подъезде, неработающие лампочки или лифт. В таких случаях нарушение необходимо зафиксировать через аварийно-диспетчерскую службу.

Если в подъезде грязно, не горят лампочки или долго не работает лифт, управляющая компания должна снизить плату за каждый день отсутствия услуги указал Манько

Если УК не реагирует, нарушение можно оформить самостоятельно вместе с соседями, приложив фото- и видеоматериалы. После этого необходимо подать заявление на перерасчет. При отказе управляющей компании потребитель может обратиться в Государственную жилищную инспекцию.

Ранее адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко рассказала, что отъезд собственника жилья в отпуск не освобождает его от обязанности оплачивать услуги ЖКХ. При этом в определенных случаях существует возможность сделать перерасчет.