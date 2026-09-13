Депутат Чаплин объяснил, нужно ли платить за обязательную замену электросчетчика Депутат Чаплин: замена электросчетчика делается за счет энергокомпании

Москва13 сен Вести.Обязательная замена электросчетчиков в квартирах и частных домах осуществляется за счет энергетических компаний, напомнил в беседе с RT депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он отметил, что в многоквартирных домах покупкой и установкой счетчиков занимаются энергосбытовые компании, а в частных домах – организации, которые обслуживают электрические сети.

Замена за счет компании происходит, если счетчик отсутствует, сломан или утрачен, а также когда закончился срок его службы либо поверки.

В 2026 году на замену и официальный ввод нового прибора в работу дается до шести месяцев. Срок считают со дня окончания службы или поверки, если компания знает эту дату, либо со дня получения сообщения хозяина. О поломке или об утрате лучше заявить письменно, через личный кабинет или другим способом, позволяющим сохранить подтверждение. В обращении указывают адрес, номер лицевого счета, контакты и причину замены. Затем нужно согласовать время и впустить мастера рассказал Чаплин

У компании есть 30 дней на выполнение работ, напомнил парламентарий. Если счетчик в этот срок не установлен, то плату за электричество снижают на 5%.

Такой расчет действует до ввода нового счетчика в работу, если хозяин обеспечил доступ, а установка технически возможна. Досрочную замену исправного прибора по желанию владельца могут провести за отдельную плату подытожил депутат

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский сообщил, что с 1 января 2027 года предельный срок замены сломанных электросчетчиков сократится с шести до трех месяцев.