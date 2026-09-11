Москва11 сен Вести.Срок замены сломанных или утраченных счетчиков с 1 января 2027 года сократится с шести до трех месяцев, сообщило РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

С 2027 года сокращается предельный срок замены электросчетчиков в случаях, когда прибор отсутствует, утрачен, вышел из строя или истек срок его эксплуатации. Если сегодня на установку или замену счетчика в таких ситуациях может отводиться до шести месяцев, то для случаев, возникших после 1 января 2027 года, этот срок составит не более трех месяцев сказал депутат

Он также заметил, что в случае, если поставщик энергии нарушил установленный срок и не устранил нарушение после обращения потребителя, то стоимость электроснабжения может быть понижена.