Россиянам рассказали о компенсации за сломанную из-за скачка напряжения технику Депутат Чаплин объяснил, как добиться возмещения ущерба после скачков напряжения

Москва13 авг Вести.Собственник может потребовать компенсацию, если бытовая техника вышла из строя из-за скачка напряжения или отключения электричества. О порядке действий в такой ситуации рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По словам депутата, которые приводит RT, прежде всего необходимо установить, на каком участке электросети произошла авария. От этого зависит, кто будет отвечать за причиненный ущерб.

Если в доме произошел скачок напряжения или резкое отключение электроэнергии, из-за чего вышла из строя бытовая техника, собственник имеет полное право требовать возмещения ущерба заявил Чаплин

Если проблема возникла на сетях до вводно-распределительного устройства дома, ответственность, по словам парламентария, несет ресурсоснабжающая организация. При неисправности внутридомовых сетей отвечать может управляющая компания или ТСЖ.

Для подтверждения обстоятельств аварии Чаплин рекомендует сразу обратиться в аварийную службу и зарегистрировать обращение. После этого необходимо потребовать от управляющей организации провести обследование и составить акт о причинении ущерба имуществу.

Кроме того, потребуется заключение сервисного центра о том, что поломка техники произошла именно из-за скачка напряжения. Если восстановить устройство невозможно, сумму ущерба можно определить с помощью независимой оценки.

После сбора документов пострадавший направляет виновной стороне письменную претензию. Если организация не ответит на нее в течение десяти дней, собственник вправе обратиться в суд. По словам депутата, дополнительно можно потребовать возместить расходы на экспертизу и взыскать штраф в размере 50% от присужденной суммы.