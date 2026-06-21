Стало известно, какую компенсацию можно получить за травму от электросамоката Москвичам раскрыли суммы компенсаций за травму от электросамоката

Москва21 июн Вести.В Москве суммы компенсаций за моральный вред, полученный от аварии с участием электросамоката, доходят до миллиона рублей. Об этом ИС "Вести" сообщила адвокат, председатель экспертного совета при уполномоченном по правам человека Москвы Людмила Айвар.

Адвокат разъяснила порядок действий, которые стоит предпринять гражданину в случае наезда электросамоката.

Нужно сразу же зафиксировать этот факт. Если есть такая возможность, записать на видео, собрать фамилии свидетелей. И, безусловно, если есть травмы или какие-то повреждения, обратиться в травмпункт. После этого обратиться в правоохранительные органы, которые должны провести проверку по данному факту и установить лицо, которое наехало, если оно скрылось с места происшествия сообщила Людмила Айвар

Также она рассказала, на какие суммы могут рассчитывать пострадавшие.

В зависимости от того, какие травмы были причинены, в зависимости от того, кто это: взрослый, здоровый человек, ребенок или инвалид [суммы будут различаться]. Сегодня в Москве суммы варьируются от трехсот тысяч рублей до миллиона. Это моральный вред. Помимо прочего, можно взыскать еще и убытки, в том числе и стоимость лечения, стоимость поврежденных вещей, если таковое было. В общем, вся-вся совокупность расходов, которая была причинена пострадавшему ответила адвокат

Она уточнила, что уровень компенсации зависит от тяжести травм, а также степени морального вреда. К примеру, ребенок будет глубже и дольше переживать травму, вплоть до развития фобий и психических расстройств.

Ранее сообщалось, что мужчина на самокате сбил 9-летнего мальчика в Мурино Ленинградской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.