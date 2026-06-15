Москва15 июнВести.Мужчина на самокате сбил 9-летнего мальчика в Мурино Ленинградской области. По факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Инцидент произошел 11 июня во дворе дома на улице Шоссе в Лаврики. О случившемся следственным органам стало известно благодаря информации, распространившейся в местных сообществах в социальных сетях.
В Мурино по сообщению социальных медиа о травмировании малолетнего возбуждено уголовное дело… Выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшегоговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что мальчику потребовалась медицинская помощь, у него перелом ноги.