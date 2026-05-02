В Красноярском крае пьяный водитель сбил пятилетнего мальчика на самокате

Пьяный водитель сбил мальчика на самокате в селе Красноярского края В Красноярском крае пьяный водитель сбил пятилетнего мальчика на самокате

Москва2 мая Вести.В селе Ястребово Красноярского края вечером пьяный водитель Toyota выехал на встречку и сбил пятилетнего мальчика на самокате. Ребенку травмировало ногу, его госпитализировали, сообщили в региональном МВД.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело, также были составлены административные протоколы.

Отмечается, что ребенок ехал на самокате по краю проезжей части в сопровождении матери.

В отношении матери пострадавшего ребенка, которая допустила движение на самокате своего малолетнего сына по ходу движения транспортного средства в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде, составлен административный протокол отмечается в сообщении

Сбивший ребенка водитель задержан и помещен в изолятор временного задержания.