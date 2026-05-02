Москва2 маяВести.В селе Ястребово Красноярского края вечером пьяный водитель Toyota выехал на встречку и сбил пятилетнего мальчика на самокате. Ребенку травмировало ногу, его госпитализировали, сообщили в региональном МВД.
В отношении водителя было возбуждено уголовное дело, также были составлены административные протоколы.
Отмечается, что ребенок ехал на самокате по краю проезжей части в сопровождении матери.
В отношении матери пострадавшего ребенка, которая допустила движение на самокате своего малолетнего сына по ходу движения транспортного средства в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде, составлен административный протоколотмечается в сообщении
Сбивший ребенка водитель задержан и помещен в изолятор временного задержания.