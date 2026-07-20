Москва20 июлВести.Сотрудники Госавтоинспекции Московской области устанавливают обстоятельства дорожной аварии в городе Дзержинском городского округ Люберцы, в которой пострадал несовершеннолетний на самокате, сообщается в MAX-канале МВД региона.
Предварительно установлено, что на улице Ленина произошло ДТП. 58-летняя женщина-водитель сбила 8-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждениеотмечается в сообщении
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.