МВД: полиция устанавливает обстоятельства ДТП с ребенком на самокате в Люберцах

Мальчик на самокате пострадал в ДТП в Люберцах МВД: полиция устанавливает обстоятельства ДТП с ребенком на самокате в Люберцах

Москва20 июл Вести.Сотрудники Госавтоинспекции Московской области устанавливают обстоятельства дорожной аварии в городе Дзержинском городского округ Люберцы, в которой пострадал несовершеннолетний на самокате, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Предварительно установлено, что на улице Ленина произошло ДТП. 58-летняя женщина-водитель сбила 8-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение отмечается в сообщении

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.