В Красногорске женщина-водитель сбила трех человек

Женщина сбила самокатчика и прохожую с ребенком в Красногорске В Красногорске женщина-водитель сбила трех человек

Москва11 июл Вести.Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в подмосковном Красногорске, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на Международной улице.

Водитель-женщина 1980 года рождения, находясь за рулем автомашины марки Mitsubishi, при совершении маневра поворота на прилегающую территорию допустила наезд на мужчину, передвигавшегося на электросамокате говорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX

После этого автомобиль наехал на женщину с девочкой, которые шли через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшим 1988, 1981 и 2017 годов рождения потребовалась госпитализация.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП, проводится проверка, по результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.