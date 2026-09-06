Москва6 сен Вести.Россиянам могут оплатить жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за август текущего до 15 сентября включительно. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Оплатить жилищно-коммунальные услуги за август необходимо не позднее 15 сентября включительно отметил Якубовский

Депутат пояснил, что крайний срок оплаты был перенесен с 10-го на 15-е число месяца. Это сделано для удобства граждан, поскольку большинство россиян получают зарплату после 10-го числа. Дополнительное время позволяет совершить обязательные платежи вовремя и без риска допустить кратковременную просрочку.

При этом, как отметил парламентарий, даже если не удалось оплатить квитанцию в положенный срок, то пени начисляются не сразу. По общему правилу Жилищного кодекса их начисление начинается с 31-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты.