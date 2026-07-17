ВС: в платеже за ЖКУ не должно быть долгов старше трех лет

Верховный суд запретил включать в платежи за ЖКУ долги старше трех лет ВС: в платеже за ЖКУ не должно быть долгов старше трех лет

Москва17 июл Вести.Верховный суд (ВС) России запретил включать в платежные поручения за жилищно-коммунальные услуги задолженность, которой больше трех лет. Об этом сообщается в определени и ВС.

Речь идет о деле регионального фонда капремонта (ФКР), намеревавшегося оспорить предписание Органа государственного жилищного надзора (ОГЖН) убрать из квитанции долги по взносам за 2016-2023 годы.

Судом первой инстанции было отказано ФКР в требовании, по причини того, что фонд не лишается права взыскать долг через суд. Поэтому предписание ОГЖН на него дополнительных обязанностей не возлагает.

Апелляционным судом было отменено предписание на основании того, что, Жилищный кодекс РФ не содержит прямого запрета на включение в платежки долгов старше трех лет. Срок исковой давности при этом может применить только суд по заявлению стороны процесса. В определении говорится, что ОГЖН в этом случае не имеет права влиять на судебное решение.

Окружной суд повторно отказал ФКР. Кассация заявила, что выдача предписания ОГЖН проходит при контроле соблюдения жилищного законодательства, а также защиты имущественного права собственников.

В инстанции отметили, что срок исковой давности необходим для стабильности гражданского оборота. В ведомстве напомнили, что граждан нельзя ставить под угрозу возможного обременения на неопределенный срок.

При этом истечение срока исковой давности обязательство не прекращает, но защищает должника от принудительного исполнения требования.

После изучения материалов дела Верховный суд пересматривать дело отказался.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон рассказал, что отъезд на дачу или в отпуск более чем на пять дней является поводом для пересчета платы за жилищно-коммунальные услуги.