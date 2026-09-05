Москва5 сен Вести.Предложенная Минцифры России реформа лицензирования услуг связи может привести к закрытию небольших региональных операторов, росту тарифов и снижению качества обслуживания.

Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на представителей профильных ассоциаций.

Инициатива предусматривает сокращение числа типов лицензий с 20 до трех — базовой, универсальной и генеральной, а также запрет на их выдачу индивидуальным предпринимателям. Стоимость разрешений может составить от 1 миллиона до 50 миллионов рублей, при этом к операторам планируется установить требования по размеру собственных средств и охвату сетей.

Глава Ассоциации телекоммуникационных операторов Алексей Леонтьев сообщил, что при лишении компании лицензии ее инфраструктура может перейти под управление крупного регионального игрока с доминирующим положением. По его оценке, в таком случае небольшой провайдер рискует потерять и бизнес, и сети.

Участники рынка опасаются, что наиболее заметными последствия реформы станут для жителей регионов, где услуги связи во многом обеспечивают локальные компании.

Ранее сообщалось, что некоторые IT-ассоциации выступили против реформы связи, которую готовит Минцифры.