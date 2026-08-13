В России с марта 2027 года ограничат использование сим-боксов Кабмин ограничит использование сим-боксов для борьбы с нелегальным трафиком

Москва13 авг Вести.Правительство России утвердило новые правила использования абонентских терминалов пропуска трафика, также известных как сим-боксы. Требования вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Согласно постановлению, которое есть в распоряжении ТАСС, операторам связи запретят заключать договоры на их эксплуатацию с физлицами.

Документ вносит изменения в правила оказания услуг телефонной связи и вводит понятие "абонентского терминала пропуска трафика". Это оборудование предназначено для передачи данных между сетями связи и позволяет одновременно использовать несколько идентификационных модулей.

Инициатива разработана Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций как часть мер борьбы с мошенничеством.

Злоумышленники часто используют сим-боксы с большим количеством сим-карт (от 8 до 256 штук), объединяя их в программно-аппаратные комплексы. Новые правила снизят риск использования сим-боксов в мошеннических схемах, включая социальный фрод и серую терминацию, а также помогут отделить легальное применение оборудования от нелегального, отмечается в материалах к документу.

С весны 2027 года операторы смогут заключать договоры на использование сим-боксов с возможностью применения более четырех сим-карт только с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

В договоре должны быть указаны идентификаторы оборудования и цели его использования. Запрещено эксплуатировать терминалы, информация о которых отсутствует в договоре.

Кроме того, доступ к устройству можно будет предоставлять только сотрудникам компании, работающим на основании трудового или гражданско-правового договора.

За нарушение правил использования абонентских терминалов или виртуальных телефонных станций предусмотрены штрафы в размере до 500 тысяч рублей.

В случае применения оборудования в мошеннических или других преступных целях, нарушителям грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

При наличии отягчающих обстоятельств наказание может составить шесть лет лишения свободы вкупе со штрафом в размере до 2 миллионов рублей.

Военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный заявил, что пресечение деятельности ОПГ, снабжавших военную разведку Украины сим-боксами, позволило предотвратить множество терактов в России.